香港伊利沙伯醫院一名新冠肺炎確診者18日脫逃，為63歲李姓男子，身高約160公分，至今仍未找到人。警方已發布照片通緝，今（20）日凌晨也到其旺角花園街住處搜查，未有任何發現。

李男在油麻地伊利沙伯醫院隔離病房接受治療，18日擅自離開病房，據《東網》報導，警方昨在油麻地仁俊大廈展開搜查，但一無所獲，晚間約10名員警身穿保護衣至其旺角寓所調查，停留片刻後並無發現李男蹤跡，遂收隊離場。

李男為新冠肺炎確診者，18日從香港伊利沙伯醫院脫逃，警方公布照片通緝中。（圖／摘自東網）

警方初步調查後，將案件列「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，並公布李男照片通緝，現正全力調查中。

此外，醫管局總行政經理庾慧玲昨表示，李男沒有病徵，但仍有病毒感染情況，Ct值20幾，病毒量屬「不高不低」。病人曾有不合作情況，擅自離開病房，事發當日可能動作太快醫護未能攔截，但他離開病房時有戴口罩，若醫護及其他市民亦有佩戴口罩，醫管局稱，被感染風險並不高。

(中時新聞網)