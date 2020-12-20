美國開始大規模接種輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗後，至今已經有6人出現「嚴重過敏反應」，美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨（19）日公布疫苗接種方針，建議會對新冠疫苗內任何成份出現嚴重過敏反應的民眾不要施打，嚴重過敏反應指的是需要注射腎上腺素或就醫的情況。

美國15日發生第一起對輝瑞疫苗出現過敏反應的案例。

綜合美聯社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國CDC昨日宣布，截至19日上午，全美一共有超過27.2萬人施打第一劑輝瑞疫苗，不過CDC也證實，至今一共有6人出現嚴重過敏反應，另外也有少部分人出現不太嚴重的副作用，數據顯示，在21.5萬名施打疫苗的民眾中，不到1.5%的人無法進行正常活動，或需要醫療照顧。

CDC指出，出現嚴重過敏症狀的患者中，有一人對疫苗有過敏史。上周阿拉斯加州一共有3名醫護人員在施打完輝瑞疫苗後需要藥物治療，另外伊利諾州一間醫院有4名員工出現不良反應。

據KABC電視台報導，4名醫院員工施打完輝瑞疫苗後不久，就出現刺痛、心跳加速的狀況，當中3人返家休息後，身體已恢復，第4名員工需要額外治療。

阿拉斯加州一名醫生17日施打完疫苗後，10分鐘就出現過敏症狀，醫院後來為該名醫生注射腎上腺素，6小時後讓他出院。此前阿拉斯加州已有2名醫護人員出現過敏症狀，其中一人症狀較輕微。

醫療專家指出，輝瑞疫苗中一種稱為「聚乙二醇」（Polyethylene glycol，PEG）的化合物可能是罪魁禍首。聚乙二醇常用於瀉藥中，除了輝瑞疫苗，17日甫獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准緊急使用授權的莫德納（Moderna）疫苗也含有這個成份。

儘管至今已有6人對輝瑞疫苗產生嚴重過敏反應，不過CDC仍建議有過敏史的民眾施打新冠疫苗。

路透社報導，美國CDC昨日公布新冠疫苗施打準則，如果民眾對新冠疫苗中任何物質有過嚴重的過敏反應，建議民眾不要施打。CDC指出，嚴重的過敏症狀指的是需要注射腎上腺素、或是需要就醫的狀況。此外，如果在施打第1劑疫苗後就出現嚴重過敏症狀，CDC也建議民眾不要施打第2劑。

不過CDC也強調，針對那些有過和疫苗、藥物注射無關的過敏史民眾，例如對食物、寵物、環境等過敏的民眾，或是有過口服藥物過敏史、家族過敏史、或者是輕微過敏反應的民眾，CDC仍建議這類民眾施打新冠疫苗。

針對那些對其他疫苗、或是藥物注射有過過敏症狀的民眾，CDC建議先和醫師諮詢，再決定是否接種新冠疫苗。

(中時新聞網)