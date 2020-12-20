一名台中大樓警衛，去年透過交友軟體認識年僅15歲的休學的高一女學生，兩人在網路認識後隔天，警衛就約少女出門，還帶她回到家中連續發生兩次性關係，女方事後擔心懷孕，偷偷到醫院檢查，被醫院社工發現後通報警方，該名警衛遭妨害性自主罪移送，台中地院將鄭男判刑10月。仍可上訴。

根據判決書記載，擔任大樓警衛的男子，在108年12月26日某時，透過

線上交友軟體「goodnight」，結識當時僅15歲少女，也在對少女告知下知道她當時為高中一年級休學中，尚未滿16歲。但該名警衛竟色慾薰心，隔天12月27日下午，就帶少女返回其當時承租住處發生性關係，又隔一天的傍晚，二度帶少女回家發生關係。

隔不久少女擔心自己會懷孕，偷偷到醫院檢查，但醫院社工發現她年紀尚小，立刻透過通報系統告知警方，少女父母才得知上情後進行提告。

男方在法院審理時辯稱，我不知道女孩的年紀，我一開始使用交友軟體的時候，就有問過她，她說她18，但我沒有資料可以佐證。少女告訴法官，她是在交友軟體上認識男方，進去網站時因為年紀最小是限18歲，為了方便進入交友軟體，所以年齡不是選擇自己真實的年紀；我有告訴他自己的真實年紀、現在休學中，還有自己的精神狀況，我當時跟他說我15歲，休學中，有憂鬱症有在服藥。

少女則表示，男方有說在當警衛，也拍攝他穿警衛衣服正在工作指揮交通的照片給她，在108 年12月27日見面之前，男方有看過我的照片我們也有視訊過等語。

法官審酌警衛未考慮14歲以上未滿16歲之女子，在女方智能及判斷能力未成熟之情形下，侵害女方性自主決定權，影響其身心健全發展，且未能與少女及其父母達成和解，亦未獲得原諒，因此判刑10月，仍可上訴。

(中時新聞網)