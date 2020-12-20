職籃球員譚傑龍遭設局側錄不雅影片並恐嚇，桃檢聲押2嫌，桃園地院認定涉恐嚇的劉姓男子無管轄權，裁定駁回。桃檢今天上午與台北地檢署聯繫後，北檢指派檢察官朱玓偵辦。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+在彰化縣開打前，傳出包括譚傑龍等年輕球員遭設計，嫌犯透過LINE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天、相約視訊，並側拍影片，事後持側錄影片恐嚇被害人，也上傳至色情網站牟利。

刑事局日前接獲被害人報案後，組成專案小組調查，昨天報請桃園地檢署指揮，在桃園市拘提32歲的余姓男子，並在新北市新店區拘提39歲劉姓男子到案，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等罪移送桃檢複訊。

桃檢複訊後，認為余男犯罪嫌疑重大，有串滅證及逃亡之虞，劉男犯罪嫌疑重大，有串證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。桃園地方法院今天裁定余男羈押禁見。劉男因犯罪地及住所地都不在桃園，法官以無管轄權駁回。

據了解，桃檢上午緊急與劉男轄區的北檢聯繫，北檢參與本案，並由檢察官朱玓偵辦。檢察官與刑事局討論相關案情後，將再傳喚相關當事人說明。（編輯：張銘坤）1091220

(中央社)