長程「精確打擊飛彈」（PrSM）

五角大廈頭號武器供應商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公開了3分鐘的影片，顯示長程「精確打擊飛彈」（PrSM）在模擬攻擊俄製S-400防空系統。

據《防務部落格》（Defense Blog）19日報導，「精確打擊飛彈」為美軍下一代長程面對面武器系統，飛彈提供的間接射擊射程超過499公里，擁有更強的將攻擊、癱瘓，壓制和摧毀目標能力。此外，它的射程、殺傷力，生存力與導彈發射力也提高了。

而這段空拍影片的重點或許在於，凸顯打擊S-400系統所在的目標。

(中時新聞網)