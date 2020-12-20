一名女網友18日下午在臉書社團《爆料公社》PO文指，上班停紅綠燈時，遇到騎士逼車、飆國罵等，但警察到場後，卻讓該名男騎士回家，只帶她回去製作交通事故筆錄。嘉義縣布袋警分局20日上午發新聞稿澄清，員警當時到現場，女駕駛可能受驚嚇，未表示男騎士脫序行為；而男騎士稱自己身體不適，想先行就醫。回所後，警方一得知騎士行徑，立即傳喚騎士到案，隔日完成調查後，全案依恐嚇、毀損等罪嫌移送。

布袋警分局表示，18日上午7時許接獲報案，義竹台19線有交通事故，處理人員到場後，發現有1輛機車橫停在1輛自小客車前方，即依程序進行現場拍照、雙方酒測及車輛移置。

布袋警分局說，自小客車女姓駕駛可能稍受驚嚇，現場並未向警方表示男騎士的脫序行為，另機車騎士向處理員警表示，其身體有點不適想先行就醫，處理員警為該騎士的警勤區員警，即請其就醫後至派出所製作交通事故筆錄。

布袋警分局說，女姓駕駛至派出所製作交通事故筆錄時，向處理員警指機車騎士朝她飆國罵及咆哮等行徑，使她心生畏懼，處理人員聽聞後，立即另依恐嚇、毀損案受理偵辦，並開立報案三聯單給當事人。

布袋警分局說，事發當日積極聯繫通知機車騎士到案說明，並於隔日完成調查筆錄，全案除交通事故外，另依刑法恐嚇、毀損等罪嫌究辦。

(中時 )