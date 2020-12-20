一名女網友在網路控訴前夫5年前開始外遇，但是她直到近日已懷上第2胎才發現，兩人雖已離婚，但是她說看著肚中的孩子就感到厭惡，無法全心愛此孩子，決定墮胎，「我想到我驗到小孩的時候，你可能正在她胸前種草莓，就覺得你的基因真噁心。」許多網友說孩子何其無辜，不該把情緒加諸在未出生孩子上，應思慮周全再決定。

該女網友在臉書「靠北老公2.0」發文表示，她在懷第2個孩子時，發現丈夫早在5年前就和公司女同事外遇，而且小三知道她懷孕後，還要求也要懷孕，讓她對丈夫冷嘲熱諷說「我對你的智商真是感到失望，找了一個個性會吵會鬧，想要取而代之的小三。」她說丈夫在家中不會分擔家務事，沒有當父親的自覺，甚至還責怪她不配合行房。

懷孕的人妻發現丈夫外遇，認為無法全心愛肚中的孩子，決定墮胎。（圖／翻攝自臉書靠北老公2.0）

該女網友說，她會將肚中的孩子拿掉，「我想到我驗到小孩的時候，你可能正在她胸前種草莓，她還得意的自拍，就覺得你的基因真噁心。」她說無法真心地愛這孩子，想到孩子就厭惡，「連他（孩子）帶來的孕吐不適，都好像是你加諸在我身上的懲罰。」她說不想太浪費太多時間在丈夫身上，未來會帶著第一個孩子離開，並告訴孩子父親的真面目。

許多網友看到文章後留言說，「應該要讓他身敗名裂才對」、「恭喜你離開，但肚中的小孩好無辜」、「現在帶不走小孩，還妄想以後可以帶走？」、「還是要先搶監護權，但不要讓孩子的童年充滿著負面情緒」、「妳不該把妳的想法加諸在小孩身上，小孩大了自己會判斷」。

(中時新聞網)