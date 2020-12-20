美國國會議員今天匆促行動盼敲定9000億美元的振興方案，以助難以因應疫情健康與經濟開銷的美國人渡過難關，但聯準會放款規定引發的爭議未解，可能導致協議觸礁。

民主黨人針對協商召開會議，根據其中一位與會者，聯邦眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）告訴黨內同志：「我們觸手可及。」

協商持續的同時，聯邦參議院正在不尋常地召開週末議事，共和黨籍多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，希望最快能在今天達成協議。

「我們需要以大幅、跨黨派的票數通過這些措施，並讓措施簽署成法，不再有任何延誤。」

共和黨與民主黨人都表示，最後一個重要的癥結點，就是以參議員杜美（Pat Toomey）為首的共和黨人力阻聯準會放款的行動。

裴洛西告訴記者：「那是大事。」

這項爭議讓人擔心協商可能因而拖延、甚至破局。杜美等參議員在議事堂激烈討論之後，下午又在參院民主黨領袖舒默辦公室開會。

杜美表示，他沒有完成時限，但「我認為我們應該可以達成協議」。

疫情爆發初期，國會通過4兆多美元補助，之後議員們就身處讓第2波振興方案過關的龐大壓力。至今疫情已奪走31萬1000名美國人性命，是全球最多；此外，美國有數以百萬計人失業，失業率還在節節攀升。經濟學家表示，直到2021年中疫苗廣泛提供為止，成長可能會繼續委靡不振。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1091220

(中央社)