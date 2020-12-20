后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動19日隨即登場。（后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動19日隨即登場。（后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市新社花海剛才結束，后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動19日隨即登場，后里區長賴同一表示，年底正值百合花綻放飄香，馬鈴薯豐收正是品嘗好季節，現場更推出6道結合花卉及馬鈴薯的料理展示，十分有看頭。

后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動19日正式登場，地點位在后里區眉山路上，女十字軍重機車隊擔任活動代言人，開幕式當天安排「台灣電音始祖小天后」安苡葳（大芭比）熱力開唱，炒熱現場氣氛，讓后里一早就充滿活力，另外還穿插在地表演，精彩不間斷。

賴同一指出，年底正值后里地區馬鈴薯及花卉產季，百合花綻放飄香，馬鈴薯豐收正是品嘗好季節，因此這次活動特地以在地花卉布置花藝裝置藝術，現場提供馬鈴薯料理品嘗，此外，活動特地邀請麗寶福容大飯店主廚，推出6道結合花卉及馬鈴薯的料理展示，將后里兩大特色完美融入菜色，達到色香味俱全的美食饗宴。

此次活動為期9天，平日有靜態的花藝展覽，假日有熱鬧的農特產品市集，舞台上安排精彩表演，舞台下提供馬鈴薯料理品嘗，插花活動等，另外4天假日只要配合主題活動到場，就可以兌換精美宣導品，主題包含穿著高跟鞋「向美麗致敬」、「花現親子日」、麻吉同遊「靠杯的麻吉」，以及攜帶樂器參加「花現有樂事」等豐富活動。

(中時 )