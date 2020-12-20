前大都會隊投手福萊克森（Chris Flexen）今年轉戰韓職斗山熊隊，幫助球隊打到總冠軍賽，最後雖以2勝4敗不敵NC恐龍，但他在例行賽、季後賽的表現仍獲肯定。《美聯社》今（20）日報導，水手隊以2年475萬美元的價碼簽下福萊克森，外帶激勵獎金，2022年還有800萬美元的選擇權，讓他順利重返大聯盟。

福萊克森今年在斗山熊隊例行賽出賽21場都是先發，共投116.2局，戰績8勝4敗、自責分率3.01。季後賽先發、後援兼顧，投28.1局、自責分率僅1.91，表現出色；因此獲得水手隊青睞，順利回鍋美職。

福萊克森赴韓職前在大都會隊3年，曾於大聯盟出賽27場，戰績3勝11敗、自責分率8.07，2018、19年都沒有勝投；主要是控球不佳，總計投68局有54次四壞球，比三振49次還多。今年他轉戰韓職後，投116.2局送出132次三振，四壞僅30次，控球大為改善，表現立刻不同凡響。

水手球團總經理狄波托（Jerry Dipoto）表示，福萊克森足以補強投手陣容，而且他展現出的心態非常成熟穩健，加上他才26歲，符合水手隊主力陣容年輕化的條件。

(中時 )