國民王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)在2015年與球隊簽下7年大約，眼看6年過去，合約將在明年到期，不過美媒透露薛爾瑟和球隊還沒有談續約，可能代表雙方緣分到盡頭了，而薛爾瑟則表示工作還沒完成，會專注在未來這一年。

根據《NBC Sports Washington》報導，國民隊總管雷佐(Mike Rizzo)承認雙方還沒開始談新合約，不過補充表示通常在春訓時才會開始運作。

而薛爾瑟則表示他沒有聽到任何風聲，沒有新進度可以分享，「我的合約還有1年，我不會在此時反思過去6年的付出，這是一紙7年合約，在完成之前不應該回頭想我做過什麼，工作還沒結束。」

國民隊在2015年與薛爾瑟簽了7年2.1億大約，在前6年薛爾瑟也繳出符合身價的成績，在前5年他在賽揚獎票選都在前5名，並在2015、2017年獲選，除了今年因疫情取消明星賽以外，每年都獲選參賽，更是去年國民奪世界冠軍的重要功臣。

儘管今年自責分率3.74是加入國民後新高，年齡也已經36歲，不過顯然他還沒有退休念頭，「對我來說這只是每一年的過去，我仍然喜歡在高水準的舞台投球，仍然投入在每一球，我不覺得自己走下坡了，只想讓棒球生涯走得越遠越好。」

(中時 )