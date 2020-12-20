Cristiano Ronaldo’s vibe after losing: pic.twitter.com/PppYAAQhJu — ESPN FC (@ESPNFC) December 17, 2020

國際足總的「年度最佳男子球員獎」(FIFA足球先生)出爐，由德甲金靴萊萬多斯基(Robert Lewandowski)摘下，強壓西甲的巨星梅西(Lionel Messi)、義甲的C羅(Cristiano Ronaldo)。當得獎者名字公布時，觀看直播的C羅面色鐵青。

萊萬多斯基現效力拜仁慕尼黑，他們今年踢出完美的一季，奪得歐洲聯賽冠軍、德甲冠軍、德國足協盃。萊萬多斯基包辦那3冠的進球王，總計47場踢進55球，他先前以壓倒性的優勢獲選2019-20球季的歐洲足球先生。

根據C羅自己的選票，他第一名其實也是投給萊萬多斯基，第二名投給梅西，第三名投給姆巴佩(Kylian Mbappe)。至少C羅認同萊萬多斯基的實力，反倒是梅西的選票只把萊萬多斯基排到第三，他的第一排給內馬(Neymar)、第二姆巴佩。

去年的FIFA足球先生是梅西，那時是梅西暌違4年重奪獎座。巴塞隆納上季慘敗，梅西也被迫退出角逐。自從2008年C羅與梅西開始壟斷獎座之後，只有2018年的莫德里奇(Luka Modric)、2020年的萊萬多斯基突圍成功。

萊萬多斯基獲獎寫下許多紀錄，不僅是他自己生涯首次，亦是波蘭球員首次、德甲球員首次摘得FIFA足球先生。「我希望大家記得，永遠不要停止追夢，謝謝你們給我這個獎，這是無上的榮耀。」

「FIFA年度最佳陣容」的11位選手

前鋒：萊萬多斯基、梅西、C羅

中場：德布勞內(Kevin De Bruyne)、基米許(Joshua Kimmich)、阿坎塔拉(Thiago Alcantara)

後衛：范戴克(Virgil van Dijk)、拉莫斯(Sergio Ramos)、亞歷山大阿諾(Trent Alexander-Arnold)、戴維斯(Alphonso Davies)

門將：阿利森(Alisson Becker)

(中時新聞網)