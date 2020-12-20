2020台北馬拉松今天在約攝氏17的、下雨的天氣下開跑，今年賽事吸引2萬8千位國內外跑者「勇感呼吸」、邁開腳步奔跑，大會也第一次採取A地點起跑、B地點終點的路線，國內女子好手曹純玉在女子全程馬拉松組以2小時32分41秒破全國紀錄成績完賽，但和東京奧運馬拉松參賽標準2小時29分30秒成績錯過，讓她相當扼腕。

曹純玉的成績在女子全馬總成績排第4，表現相當優異，賽後她表示，這次路段挑戰最大的是環東那段，「那兒風大又上坡，花了蠻多力氣玩成這段賽段，當時也瞄了一下手錶，剛好看到2小時29分30秒流逝過去，當下有點難過，不過還是盡力完賽，也很開心順利通過終點。」

對於讓自己花了很多力氣的環東路段，曹純玉笑說：「以後不要有這段就好了！」之後補充：「其實賽前訓練狀況都不錯，今天熱身時也覺得還行，可惜過程有些路段，例如環東那段對我來說風比較大，花了比較多力氣，雖然下去接著進水門有回神點，但環東段之後腿就比較沈重，可能加上自己還沒對2小時29分成績這麼穩，之後會再多努力。」

舊的國內女子馬拉松全國紀錄2小時34分18秒，是曹純玉在2019年德國柏林馬拉松創下的，接下來直到明年5月前，曹純玉暫定還會有一場比賽，不過詳細訓練菜單和參賽場次，還要跟教練討論，她也會繼續為東京奧運達標努力。

國內男子馬拉松好手周庭印，在全程馬拉松男子組總成績排名第7，時間是2小時23分21秒，賽後他說：「今天跑起來 雖然破PB（個人最佳），但沒很滿意，不過自己也盡力了，大會這次路線規劃很好，以前繞河濱很久有點小無聊，今年跑起來不一樣。」

(中時 )