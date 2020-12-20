劉德華（華仔）繼2013年推出電影專輯《盲探》後，相隔7年15日終於推出全新數字專輯《演‧唱》，亦是華仔的首張數字專輯。《演‧唱》合集一共收錄17首廣東和國語歌，包括〈My Love〉、〈繼續美麗〉及與倪妮合唱的電影《拆彈專家2》主題曲〈相信我〉。除了〈誰能明白我〉 、〈孤雁〉 、〈浪子心聲 〉及〈獅子山下〉4首翻唱歌曲，專輯內其餘13首歌全由華仔填詞，歌詞情感濃烈。

華仔希望在今年飽受新冠肺炎疫情影響之際，讓歌迷更容易上網就能聽歌，也透過這張專輯，在此刻氣氛下陪伴大家，藉歌聲治癒心情、帶出一點點寧靜。華仔此次推出數字專輯，歌迷反應非常熱烈，「華仔上次發專輯已經是好多年前了吧，歌迷默默流下眼淚」、「獨具一格，詞具匠心」、「青春的不老回憶」；有歌迷知道專輯的大部份歌詞都是華仔填寫，直呼「在歌詞中與華仔見字如見面」。 此外，隨著《拆彈專家2》上映在即，華仔與倪妮合唱的電影主題曲〈相信我〉更成為「今年度唱K之選」。

《演.唱》專輯在各大音樂平台推出後，反應熱烈，其中〈誰能明白我〉、〈繼續美麗〉和〈獅子山下〉在QQ香港地區音樂榜中，同一日成為top 10歌曲之內；特別的是，新專輯封面照中，華仔分身為二，一深一淺的兩組造型對應兩種表情，象徵華仔在鏡頭對飾演的角色與堅守的自我，演員與歌手的劉德華彼此呼應，每一次深臨其境的扮演，也像是與自己塑造的人物隔空對唱。

(中時 )