105榴彈砲夜間射擊火光劃破黑夜，場面令人震撼。（圖／摘自青年日報臉書）

陸軍第6軍團砲兵第21指揮部，16日實施基地期末鑑測，其中進行105榴彈砲射擊時，一張照片捕捉到射擊後砲口出現完整煙圈的瞬間，讓網友看完後直呼經典。

青年日報臉書指出，基地期末鑑測藉由命令下達及實地演練，順利進行105榴彈砲射擊，以驗證基地訓練成效，達到戰訓合一之目標，並PO出一系列的鑑測照片。除了有105榴彈砲夜間射擊火光劃破黑夜，場面令人震撼之外，也拍下105榴彈砲射擊後，在砲口出現完整的白色煙圈。

網友看了照片後驚呼，「擊發瞬間的煙霄圈被拍到」「有煙圈，很會哦」「0.幾秒的瞬間」「這張厲害了」，被喻為經典之作。此外，一旁官兵的生動表情，也相當吸睛，網友笑說「這個發射手在擊發的時候沒喊發射了」。

國立勤益科技大學軍訓室教官所帶領的90餘位學生，透過場邊觀摩、裝備諸元介紹等方式，使學生能深刻體會國軍守護家園之決心。（圖／摘自青年日報臉書）

據《青年日報》報導，官兵在期末測驗中實施各項射擊課目，包括射擊、測量、通信、砲操等，按照程序發揮團隊精神。此次期末鑑測，由國立勤益科技大學軍訓室教官所帶領的90餘位學生，透過場邊觀摩，以及官兵裝備諸元介紹等方式，使學生能深刻體會國軍守護家園之決心，進而凝聚全民國防意識，並達到人才招募效果。

營長鄭中校表示，期末測考項目主在驗證指參作業程序、命令下達、機動行軍、陣地佔領與射擊聯合操作等，考驗官兵是否具備專業專長技能與戰力，除驗證平日訓練成果外，更是建立精實國防力量的基礎。

(中時新聞網)