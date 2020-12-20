蔣姓男子駕車行經安樂區外木山，車輛突冒煙起火，車頭幾乎全毀。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

蔣姓男子駕車行經安樂區外木山，車輛突冒煙起火。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名蔣姓男子20日上午駕車行經安樂區安中橋往外木山下坡處時，車輛突冒煙，蔣男立即下車查看，發現底盤在竄火，立即澆水撲火，火勢卻變得更大，路過民眾立即通報消防局，消防人員到場將火勢撲滅，所幸無人員傷亡。

據了解，蔣男上午10點多從金山要前往基隆市區辦事情，未料，行經安樂區外木山時，引擎蓋突冒煙，蔣男立即下車查看，發現底盤已經在竄火，立即尋找水源滅火，火勢卻變得更大，蔣男無奈之下，只能在一旁看著車輛被火吞噬，車頭幾乎全毀。蔣男表示，車輛是2003年時全新購入，車齡迄今18年。

所幸第一時間起火燃燒時，有路過民眾撞見立即協助報警，消防局安樂分隊立即出動3車、7人到場撲滅火勢，安樂分隊長古芝華表示，抵達現場時車輛已經起火，同仁趕緊拉水線，10分鐘控制火勢。

消防局提醒，民眾若遇火燒車情勢，應立即將車輛熄火，並停在路邊報警，如果有滅火器，建議使用滅火器將火撲滅。

(中時 )