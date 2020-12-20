女星郭書瑤（瑤瑤）在三立《未來媽媽》飾演意外懷孕又流產的生殖中心諮詢師，近日她放上未播出的親熱戲，與男主角禾浩辰邊抱邊親到床上，讓許多粉絲看了都害羞不已。

郭書瑤19日在社群網站PO出一段1分19秒的《未來媽媽》漏網影片：「戲裡沒有的戲。」只見她和禾浩辰天雷勾動地火，從客廳激吻到房間，男生把外套脫掉，露出精實的手臂，將她整個人抱起，雙雙再倒在灑滿玫瑰花辦的床上繼續纏綿，此時郭書瑤的雙腿張開，緊緊夾住禾浩辰的腰部，男方伸手試圖解開她胸前的鈕扣，導演喊卡後，雙方害羞地相視而笑。

看完這顆鏡頭，郭書瑤大呼：「很喜歡這場戲的浪漫。」只不過導演回放這段畫面，看到禾浩辰最後癱軟在床上的模樣，不禁笑虧「浩辰很累」，讓郭書瑤開玩笑地說：「導演最後那句話是什麼意思呢～是暗指我體重太重？！還是禾浩辰體力該加強呢～」

面對網友留言笑說「導演說：浩晨很累了」，郭書瑤俏皮地回：「一定不是我的關係」另有網友問：「這個如果一直NG會怎麼樣？」她親身解答：「餐桌上蠟燭全部重點、床上玫瑰花字樣全部重排、攝影師背著很重的機器再走一遍…」讓網友直呼：「好搞剛，辛苦了！」，也稱讚她與禾浩辰很入戲，「吻得太逼真啦」、「演員們真的很厲害」。

(中時新聞網)