苗栗縣獅潭鄉台3線旁1處農牧用地，近期大興土木蓋統一超商，被查報是違建後，縣府12月勒令停工2次，業者卻悄悄復工，縣府工商處使用管理科20日表示，依法達3次勒令停工後，可依《建築法》移送法辦，地目違規使用則需農業處認定後，依違反《區域計畫法》移交地政處裁罰。

獅潭全鄉目前僅有1間全家超商，位於新店村大東勢道與台3線交會處，超商前有腹地做停車場，成為台3線重機族中途休息的據點，生意因此強強滾，統一超商看中獅潭觀光商機，近期也選在獅潭設店，地點位於獅潭信仰中心義民廟附近1處緊鄰台3線的私人土地，卻被爆出地目不符、違建等問題。

工商處使用管理科指出，縣府今年10月接獲檢舉，獅潭鄉公所即查報該鐵皮建物是違建，11月函文地主補照，12月8、14日祭出2次勒令停工，17日到現場看業者確實停工，若繼續施工，第3次勒令停工後，將依《建築法》移送地檢署偵辦，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

使用管理科科長范宸寧表示，此案若移送檢方且判決有罪，將列為優先拆除案件，至於農牧用地蓋超商營業，地目違規使用部分，則需由農業處認定，依違反《區域計畫法》移由地政處裁罰，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

據了解，這塊農牧用地為多人持分，其中1名地主表示，每個月以3萬元出租，當初有跟對方表示這是農地，也不清楚對方竟是要蓋超商做生意，自己收到縣府公文，但因年紀大了眼睛不好沒有理會。

超商遭勒令停工，附近民眾表示，早聞超商工程被檢舉，做做停停2次了，本來牌子掛出來說是12月25日開幕，現在停工好幾天，看是趕不上開幕日期，做超商應該是讓遊客比較方便。

(中時 )