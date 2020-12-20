昨(19日)天美國第七艦隊派遣馬斯廷號飛彈驅逐艦，今年第12度通過台灣海峽。消息人士指出，大陸航空母艦遼寧號昨晚也航行進入我國北方海域，並連夜往台海接近，預計今天會通過台灣海峽往南邊航行，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光接獲消息後，昨連夜進駐衡山指揮所坐鎮。

國防部對於遼寧號動態不予以證實，僅表示針對台海周邊情勢，國軍運用聯合情監偵系統均有掌握，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

根據消息人士指出，由於大陸北方軍港因酷寒遭到冰封，遼寧號與所屬護衛艦，極有可能藉此前往海南島避冬，並順勢進行航海訓練。

據了解，這是遼寧艦今年第二度行經台海，上次是今年四月，遼寧號航空母艦與4艘作戰艦、1艘補給艦航經宮古海峽，並航向台灣東部外海，當時國防部掌握，遼寧號航空母艦（CV-16）編隊及所屬護衛兵力，2艘護衛艦、2艘驅逐艦、1艘快速戰鬥支援艦共5艘軍艦，在四月初離港後於黃、東海從事航訓，由東海航經宮古水道後，由台灣東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。

(中時新聞網)