勞動部官員證實，我國將在本周與印尼透過視訊會議展開「零付費」的討論，但第一次的討論並沒有設定特別議題，但目前掌握印方可能會提及的「零付費」、「12月4日後我國暫緩印尼移工來台」及「家事移工薪資」等討論。

印尼方在今年7月底時宣布零付費政策將從明年上路，包括機票、住宿、護照、簽證等11項費用都將由我僱主負擔，但印尼方則負責訓練等費用，由僱主負擔部分上看7萬至10萬元，引發僱主不滿，勞動部也發函要求說明，並要求應提供細項費用具體說明實施細節。

勞動部常務次長林三貴表示，第一次的會談雙方並沒有設定具體的議題討論，但可以預測印方會提出7月在其國內宣布的「移工零付費」，但他提及，勞動部日前要求印方應對提出的細項、費用，但至今印方仍未提供相關細節，此外，勞動部也要求印方應提供與其他移工輸出國的洽談進度。

而我國因疫情因素，從12月4日起暫緩印尼移工來台至今，估計影響約逾千名移工引進，林三貴表示，這也可能是印方會提出的議題。

家庭看護工因不適用勞基法，薪資僅依勞動契約而訂，印尼移工每月僅有1萬7000元、加班費每天500元，相較產業移工每年會比照基本工資調整，明年更要調整的2萬4000元相差已達7000元，林三貴表示，雙方在去年的台印雙邊會議中已對此有討論，「皆有調漲的共識」，但雙方對於要調整的指標等仍未有共識，預料印方可能也會在此次會議中提及。

至於日前提及開發新的移工來源國進度，林三貴指出，勞動部已與該國洽談，對方有表達輸出勞動力的意願，但仍要瞭解其如醫療情況等，仍待進一步的瞭解，行政流程部分雙方也要就簽證、互設辦事處等討論，目前估計最快仍是後年引進。

(中時 )