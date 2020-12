Energy成員書偉(右)和阿弟(左)有到場觀看坤達表演。(有聲娛樂提供)

「木曜跨界演唱會-Rising」於19日在台大體育館開唱,這次主持群邰哥、KID、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪麗亞與頑童成員大淵、吳卓源、陳芳語、呂士軒、告五人及美秀集團跨界合作,一起創作錄製歌曲並輪番上陣演出,令人驚喜的是睽違11年再開唱的坤達,現場唱跳〈放手〉更是嗨翻全場。

登台首發是6位主持人搭配阿達演唱節目主題曲〈木曜四超玩〉,而這也是坤達睽違11年,重拾歌手身份再度登台演出,坤達表示:「這個舞台既陌生又熟悉,但很期待。」這次坤達搭檔的歌手是鄉民老婆吳卓源,坤達的Rap融合Julia的R&B詮釋這首新歌〈I really wanna see you now〉,慵懶節奏的曲調搭上甜蜜歌詞,歌迷聽得如癡如醉。

演唱會最大亮點為坤達重現Energy經典曲〈放手〉,帶來高難度的舞蹈動作,坤達踩著舞者的跳接更是轟炸全場,接著木曜主持人們出場齊跳〈放手〉,讓粉絲尖叫聲連連,坤達說:「這首歌被我封印很久,今天終於有正式的場合可以表演」,坤達私下找台灣頂尖B-boy舞團「Formosa crew」練習,「只想證明自己的體力還是可以的」,坤達透露這次Energy的成員有進場觀賞,開玩笑喊:「書偉和阿弟是自己要來的,今天是讓他們看放手怎麼跳的」。

這次的跨界演唱會企劃,坤達說很感謝所有人的努力,從零到有去完成一首歌,真的不容易,他也說也感謝邰哥帶他進木曜,讓他有更多不一樣面向被大家看見,對於是否有重返歌壇的計劃,坤達笑說:「目前暫時沒有。」

(中時 )