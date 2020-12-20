新北市石門區北21線約10.5公里處19日發生下邊坡滑動情形，道路出現裂縫，工務局立即派員前往現場封鎖並並放置告示牌，由於該路段沒有路燈，工務局人員晚間時段也在現場指揮交通。石門區長林俊宏表示，該處位於山區，人車往來較少，但仍呼籲用路人提早改道。

新北市石門區北21線約10.5公里處，今（20）日上務發生下邊坡滑動情形，導致上方道路龜裂坍方。（圖／記者葉書宏攝）

新北市石門區北21線約10.5公里處，今（20）日上務發生下邊坡滑動情形，導致上方道路龜裂坍方。（圖／記者葉書宏攝）

新北市石門區北21線約10.5公里處，今（20）日上務發生下邊坡滑動情形，導致上方道路龜裂坍方。（圖／記者葉書宏攝）

工務局表示，初步判斷應是連日下雨，造成道路下方擋土牆基礎沖刷，造成道路上下邊坡滑動，道路前、中、後各有1支過路涵管，水勢湍急，目前上丶下邊坡皆有裂縫，有明顯滑落現象；待處理水路後將進行打椿穏定，並整修臨時道路，提供暫時通行。

(中時 )