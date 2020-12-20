P.League+職籃夢想家混血球星譚傑龍，17歲時自瀆影片遭偷拍並惡意流出，有心人士還以此影片為要脅勒索，譚傑龍忍無可忍報警，刑事局追查後發現被害人竟高達20人，連建國高中學生都遭殃，側錄的影片則高達60段，警方現已將32歲余姓主嫌和39歲劉姓嫌犯逮捕，相關案情還須釐清。

警方調查，余嫌假裝正妹誘騙網愛，再側錄被害人自瀆影片，並將影片放上網站牟利，劉嫌則以此向被害人勒索，警方昨日到2人住家搜索，在屋內查獲桌上型電腦3組、筆電2台、手機3支、行動硬碟3台、球衣3件、球褲1件、束褲9件、記憶卡3張、信用卡13張等贓證物。

警方在余嫌電腦中查獲60多段私密影片，初步推估被害球星高達20人，當中還有多名未成年少年，連明星高中建國中學的學生和消防員都在名單內，譚傑龍則是在3年前遭偷拍，不斷受騷擾和威脅才忍無可忍報警，警方現已將此案列為敏感案情，將進一步清查同夥和被害人名單。

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(中時新聞網)