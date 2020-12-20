2020台北馬拉松今天在台北市政府前廣場起跑、終點設置在台北田徑場，最後全程馬拉松男、女子組冠軍都是外國菁英選手包辦，男子組冠軍是來自肯亞的隆楊加塔（Paul K. Lonyangata），成積2小時09分18秒；女子組冠軍是衣索比亞的薇琪（Askale M. Wegi ），時間2小時28分31秒。

台北馬拉松是國內唯一獲得世界田徑總會（WA）銅標籤認證的市區馬拉松，儘管今年國際體育活動因為新冠肺炎疫情大受影響，主辦單位還是排除萬難邀請12位國外頂尖好手來台參賽，並安排好14天隔離等防疫流程，讓選手可以安心參賽，「田徑雙帥」陳傑、楊俊瀚也和台北市長柯文哲一同為賽事鳴槍揭幕。

台北馬拉松全馬男、女子組總成績第一名，又各自突破2小時09分59秒、2小時27分36秒紀錄的話，可以獲得180萬台幣獎金，因此跑出2小時09分18秒的隆楊加塔可以帶走高額獎金，他表示，這不是他第一次奪冠，卻是生涯至今獎金最高的一場比賽，他補充：「家鄉不少人罹患新冠肺炎，學校也需要一些贊助，我的獎金可以用來幫助他們。」

儘管隔離14天，狀況依然保持不錯，隆楊加塔和薇琪感謝大會在防疫旅館安排了跑步機，讓他們仍能訓練，不至於因為休息14天荒廢身手。

為了打造健康安全的參賽環境，主辦單位除了安排外國選手提前來台隔離14天再出賽，今天現場所有出入口都設置了紅外線體溫感測儀，並備妥抗菌清潔噴劑，終點也準備3萬片醫療口罩，讓每位完賽者可以第一時間換上全新口罩確保安全。

(中時 )