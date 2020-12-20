南澳至漢本斷軌20公分，台鐵局緊急處置，影響9列，113分。（台鐵局提供）

台鐵北迴線南澳至漢本間今日又傳鋼軌斷裂事件。台鐵局表示，東正線鋼軌斷裂長度約20公分，已緊急依SOP封鎖搶修，並派員監控，上午8時55分第一趟列車慢行20公里通過後，恢復雙線運轉，預定深夜封鎖時間焊接鋼軌。據台鐵統計，封鎖期間影響9列次，113分。

台鐵7413次貨物列車今晨6時49分通報，行經南澳至武塔間東線K19＋000處，發現列車晃動厲害，經工務單位立即至現場巡查，確定在南澳站12B道岔趾端鋼軌銜接處發生鋼軌水平裂，約長度20公分。

台鐵局於7時19分封鎖該路線搶修，工務段並緊急依「斷軌應變處置標準作業程序」完成搶修，先以覆蓋器處理，並派員在場監控確保安全，8時55分第一趟列車慢行20公里通過後恢復雙線運轉。後續依「斷軌應變處置標準作業程序」將於今晚前立即抽換鋼軌。

9時12分起該路段東線解除封鎖，恢復雙線行駛，影響9列次、113分。後續於10時5分完成斷裂處鋼軌抽換，先以魚尾鈑固定處置，經測試後解除東正線慢行措施。預定利用夜間封鎖時間，再進行抽換基本軌作業。

(中時 )