受疫情影響，今年農曆春節國人恐將無法出國、大型企業紛紛傳出停辦尾牙宴。正因為無法出國、吃尾牙，加上過年圍爐是國人的重要傳統習俗，預期今年的春節圍爐商機將爆增，寬心園為搶食圍爐市場商機，今年持續推出深受好評的常溫外帶年菜「牛轉錢坤年菜」，即日起開放預購，預估銷售量可望成長至少2成。

寬心園「牛轉錢坤」外帶年菜，主打5～6人份的小家庭年菜，菜色有御膳佛跳牆（全素）、飄香彩猴菇（猴頭菇為奶素，可改全素）、富貴年有餘（全素）、福壽迎長年（全素）、桃膠銀耳露（全素），共四菜一湯，每套售價3,800元，12/31前現金購買，可享3,299元優惠，全台限量500套。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，一般外帶年菜多是限除夕當天提領，但寬心園外帶年菜的提貨時間卻是從小年夜到初二，換句話說，無論是除夕夜圍爐、初一吃素或是初二回娘家，皆可嚐到廚藝團隊當天製作的新鮮素食年菜，這也是寬心園外帶年菜深受老客人喜歡的主因。

今年寬心園的「牛轉錢坤」外帶年菜，仍以健康養生為訴求，如新推出的「富貴年有餘」，有餘有菜有植物性大豆蛋白，兼顧人體營養攝取，採用知名品牌紅麴入菜，美味多汁的精靈菇富含多醣體，搭配鮮筍爽脆可口，主廚手工製作素魚，綿密順口、鹹香甘甜，寓意年年有餘、年年富貴。

此外，以純正黑麻油、節氣老薑、新鮮送達非基改豆包軟綿細嫩，及圓潤飽滿、甜香味濃郁的龍眼乾，加上新鮮長年菜的「福壽迎長年」，經烹調煨煮釋放出食材香味，自然甘甜，有象徵長命百歲的吉祥意涵。

近兩年在台灣超夯的養顏聖品「桃膠」，是桃樹的天然樹脂，內含豐富的氨基酸，能促進膠原蛋白被人體吸收，天然無毒，既可養顏，又可養胃，寬心園研發出「桃膠銀耳露」。嚴選檢驗合格的野生桃膠，搭配銀耳，加入冰糖、皂角米、桂圓肉、蓮子以小火慢燉，熬出晶瑩剔透、濃郁滑口的「桃膠銀耳露」，不僅吃得健康且美顏美容，成為今年超夯的養生甜品!

至於老主顧最愛的「御膳佛跳牆」，用當歸、川芎、紅棗、桂圓及檢驗合格生技中藥材熬煮藥膳湯底，再加入巴西姬松茸、韓國花菇、大甲芋頭、白河蓮子、中埔栗子、小農採收鮮筍共十多種食材慢煨，將材料與湯汁完美融合，精粹提煉出高湯精華，湯頭味甘潤喉、散發濃郁香氣。

(工商 )