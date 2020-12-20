立法院副院長蔡其昌慰勞在偏鄉服務的員警同仁辛勞，特別前往頒發加菜金。（蔡其昌服務處提供／陳淑娥台中傳真）

立法院副院長蔡其昌慰勞在偏鄉服務的員警同仁辛勞，特別前往頒發加菜金。（蔡其昌服務處提供／陳淑娥台中傳真）

和平區730林班道、環山部落護魚步道農路待修復，立法院副院長蔡其昌上山視察聽取簡報。（蔡其昌服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平區鄉親反映730林班道、環山部落護魚步道農路、中興路三段苗圃農路等道路修復、擋土牆、排水設施改善問題，立法院副院長蔡其昌邀中央相關單位視察，總計爭取1700萬元投入三項改善工程，期盼給當地居民、農友與觀光客一個行的安全。

在台中市和平區公所、區代表會代表羅進玉與眾多農友陳情下，蔡其昌特別邀集水保局、林務局等單位驅車上山區視察。

蔡其昌指出，山上雖比較偏遠，但建設資源不該有所區別，尤其是當地居民、農民與觀光客行走的道路，應該一條一條來改善，給大家一個最基本行的安全。這次在大家反映下，特別邀請相關單位到梨山，就是期盼能協助解決鄉親的需求，爭取投入1700萬元改善基礎建設，讓鄉親很有感！

隨後，蔡其昌也前往全台最高媽祖廟環清宮參拜並與農友們座談，聽取農友心聲，他當場承諾會定期上山與大家座談，站在中央角色為大家爭取更多福祉。

另因和平分局本月破獲300多公斤蜜蘋果及甜柿竊盜案，讓農友們很安心，為慰勞在偏鄉服務的員警同仁辛勞，蔡其昌特別前往頒發加菜金鼓勵德基派出所、環山派出所、勝光派出所同仁。

(中時 )