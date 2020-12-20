明天（21）日就是冬至，依照習俗是24節氣中最重要的「冬節」，一般都習慣吃湯圓象徵團圓，不過命理師表示，選在冬至這天祭祖、供奉地基主必備1樣供品，最能保佑闔家平安、店面生意興旺。

風水命理師謝沅瑾在臉書分享冬至習俗及拜地基主要訣指出，地基主是宅屋的守護神，住家可在初一、十五拜；商店則在初二、十六拜，上午拜土地公，下午拜地基主；特定節日如冬至、除夕、清明、端午、中元、重陽都要拜；另外，特殊時刻如入宅、安神、開店或動土也要拜，祭拜時間則必須為過午。

至於拜地基主應準備什麼供品？謝沅瑾建議除了家常飯菜、水果、兩杯酒或茶水之外，若有雞腿最好，並準備兩副碗筷(拜地靈公、地靈婆)，以及紙錢。最方便的可以直接用雞腿便當代替；若家中吃素，也可用素菜祭拜。

謝沅瑾說，祭拜時若廚房有連接後門，就朝後門往屋外拜；廚房無窗、無後門的，則朝流理台方向拜；廚房有窗、無後門，朝窗外拜。至於冬至為何要吃湯圓？因古代有「冬至大如年」的說法，冬至吃圓形食物象徵迎接陽氣，而紅、白色的湯圓則代表陰陽交泰，象徵諸事圓滿。

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(中時新聞網)