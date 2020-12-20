大陸武警在本月14日進行訓練時，竟有一位新兵因為動作不熟練，在手榴彈投擲的實彈演練中失手將已拔除插銷的手榴彈掉落在腳邊，身旁的執導員立刻察覺異樣，一把抓過新兵就往身旁的掩體翻越，躲避致命的爆炸。指導員的超快反應被上傳到網路上，讓網友大讚簡直是神救援！

據《中國青年網》報導，該事件發生在武警河北總隊張家口支隊某訓練場，14日指導員崔承亮帶著李姓新兵進行手榴彈的實彈投擲訓練時，因為新兵過於緊張，手中已拔除插銷手榴彈不慎失手滑落到腳邊，崔承亮驚覺情況有異，第一時間抓住李姓新兵就翻越到身旁的掩體後方，成功躲避致命的爆炸，整個過程不到三秒鐘，全被攝影機記錄下來。

畫面被分享到網路上，網友紛紛讚嘆崔承亮的「神反應」，直呼「第一時間想的不是自己，而是戰友」、「指導員反應好快」、「這新兵可真是個小坑貨」、「為指導員點讚」、「天吶！好險啊」、「電視上的一幕想不到現實中也有」、「感覺這顆手榴彈應該是訓練用，不大有殺傷力」、「如果失敗了也會變新聞吧」、「這個新兵真的要好好操練了」。

李姓新兵在事後也心有餘悸，表示當下他幾乎是被指導員拋飛出去，才躲過這次死亡危機。而崔承亮表示他當時也沒看清楚，只是感覺有一道黑影從新兵背後落下，當下他判斷可能是手榴彈脫手，第一時間反應就是趕緊抓住新兵越過矮牆，確保他的安全。

驚險！新兵投彈時失手指導員3秒救人

(中時新聞網)