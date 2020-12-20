「校長」譚詠麟平時熱愛運動，70歲仍保養得宜，狀態維持的相當好，近日他曬出和影帝任達華同框照，未料比他小5歲的任達華卻顯得蒼老，讓網友乍看下有些認不出，驚呼「任達華怎麼老成這樣」，引起熱議。

譚詠麟近日PO出不少收藏的照片，其中有他和任達華的合照，只見滿臉白鬍的任達華，看起來有些疲態，眼袋更鬆弛下垂，相較一旁大5歲的譚詠麟黑髮、氣色佳，還要蒼老許多，讓網友都驚呼「任達華怎麼老成這樣」、「果然留鬍子就顯老」、「校長比任達華年輕好多」。

任達華看起來比譚詠麟蒼老。(圖／翻攝自譚詠麟微博)

不過也有網友認為，任達華只是因為留了鬍子，才會看起比較顯老，刮掉後應該還是一樣年輕，「兩位靚仔男神」。其實，譚詠麟之前曾曬出運動後的照片，滿臉是汗的他，瘦到臉凹陷，尖下巴也很明顯，看起來相當疲憊，讓粉絲都相當擔心他的狀態。

而他之後發文澄清，因為加碼操練，確實看起來疲累，但是休息完會補回流失的水分，並貼出新照證明自己狀態不變，而看到他之後的臉較為豐潤，也讓粉絲放心不少。

(中時新聞網)