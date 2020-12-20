警員蘇俊傑提備用汽油幫忙加油。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市王姓女子常獨自騎機車去登山，今天早上她剛抵達谷關時，驚覺機車油料見底，緊急向谷關派出所求助，警員蘇俊傑提備用汽油幫忙加油，讓自己得以順利去山。警方指出，進入和平區後只有1處加油站，民眾切記加好油再出門，以避免受困途中。

和平警分局指出，潭子區28歲王姓女子經常獨自騎機車去爬山，今天第1次挑戰「谷關七雄」排行老二的馬崙山，約上午8時許剛抵達谷關時，發現機車儀表顯示沒油，詢問民眾，前往和平最近的加油站還有約15公里，只好請求員警幫忙，警員蘇俊傑連忙提備用汽油幫忙加油，讓王女順利前往登山。

員警表示，進入和平區後只有1處加油站，之後，前往谷關約15公里，沿線均無加油站，民眾上山旅遊，偶會疏忽忘了加油而向派出所求助情形，因此，員警會購買汽油放在派出所備用，除了自行使用外，必要時也協助民眾加油。

和平警分局提醒民眾，因疫情影響，前往山區旅遊、登山的民眾也愈來愈多，但高山不比一般淺山步道平順好走，民眾可能輕忽攀登山嶽的危險性，今年以來，迷途、受傷的求救案件也隨著增多；登山前須衡量身體狀況，做好行程規劃並攜帶登山裝備，與有經驗的登山者結伴上山。

另外，民眾開車前往山區旅遊，行駛陡坡道路比較耗油，預估使用油料與市區不同，前往沒有設置加油站的山區，入山前請務必加滿油，另行駛山區道路請開啟頭燈、依速限慢行，停好車輛後請記得關閉車燈以免耗盡電力無法啟動，希望大家都能快樂出門、平安回家。

(中時 )