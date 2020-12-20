樂天桃猿領先中職將要開創Podcast頻道，讓大家隨時隨地用耳朵聽棒球，還在努力找尋有趣的棒球影片嗎？還在努力生產有哏的棒球影片嗎？Rakuten Monkeys告訴你抓住棒球熱還有更直接的方式！2021全新企劃Podcast即將上線，「聽」樂天更樂天！

Podcast近年成為通勤或運動必聽娛樂，樂天桃猿讓球迷舉凡走路、跑步、運動、開車或騎車，也要聽樂天，Rakuten Monkey進攻大家閒的耳朵，創造有趣的棒球聲音節目，充分利用或消磨時間，充實自己的樂天棒球生活。

桃猿御用MC Howard、導播哥、艾融、Rakuten Girls加上神秘主持夥伴等強大主持群將在Podcast輪番上陣「喇」棒球，桃猿男兒獨家專訪大八卦、賽場夯話題大嘴特嘴、女孩時尚知性感情心事大公開，主持群及客座棒球來賓「唬」棒球、「談」專業，全部用「嘴」大比拼，各路名嘴即將一一公布，有猿就來登場獻聲，無遠弗屆！

桃猿Podcast預計每週一晚上10點更新，獨步中職的樂天桃猿Podcast節目企劃全球首播請期待！首集預計在2021年1月12日晚上10點上線，相關資訊請鎖定官方訊息公布。

(中時 )