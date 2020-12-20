獨行俠後衛東契奇(Luka Doncic)是新球季MVP的熱門人選，開打前就有賭盤看好他能贏得2020-21球季的例行賽MVP。根據FanDuel開出的賠率，東契奇以1賠4.1成為頭號熱門，稍稍領先尋求3連霸的公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。

阿提托康波的賠率為1賠4.8，幾乎與東契奇不分上下。去年開出的頭號熱門是阿提托康波，果然他也拿到了。當時預測第2名是勇士隊柯瑞(Stephen Curry)，但料不到他會受傷。本季柯瑞傷癒，依然受到看好，成為聯盟第3號熱門(1賠8.5)。

湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)、籃網杜蘭特(Kevin Durant)並列第4，兩人所屬的球隊也各自被看好是爭冠勁旅。湖人詹姆斯(LeBron James)的看好度大幅下跌，甚至輸給還沒搞定轉隊的哈登(James Harden)。畢竟詹姆斯從2013年就沒再拿過MVP，而且例行賽常輪休又被懷疑沒出全力。

值得注意的是東契奇明年2月28日才滿22歲，「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在2011年以22歲又6個月成為史上最年輕的MVP。如果明年沒有被疫情耽誤，東契奇有機會刷新這個紀錄。羅斯是在生涯第3個球季拿到MVP，本季也將是東契奇第3個球季，他上季場均28.8分、9.4籃板、8.8助攻，個人數據亮眼但球隊戰績平平，讓他只在MVP票選位居第4。

(中時新聞網)