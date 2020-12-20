桃園市議員王浩宇罷免案11月中旬由中選會公布審查通過，確定將於2021年1月16日投票，距離投票日僅剩1個月，國民黨前立委陳學聖在臉書分享罷王短片，此舉似乎引發王浩宇不滿，大酸「有些人比較想找回馬路上坑坑洞洞、底下埋垃圾」。

陳學聖今（20）日在臉書分享罷王90秒短片，寫下「眾志成城 罷王必成」。王浩宇則轉PO該文，回酸「我覺得有些人比較想找回馬路上坑坑洞洞、底下埋垃圾，幾十年都原地踏步的中壢。」

罷王團體今展開貪食蛇機車遊行。（圖／摘自罷免王浩宇臉書）

罷免投票倒數，罷王團體今也有動作，下午1點於罷王總部集合，2點準時出發，展開貪食蛇機車遊行，路線行經中原路、中央西路、中山路、延平路、中壢車站、自立五街、中北路等，一路繞回總部。

此外，中選會18日宣布罷免高雄市議員黃捷一案成立，將於明年2月6日舉行投票。對此，王浩宇在臉書表示並不贊同，黃捷雖然在很多路線上跟民進黨有差異，但畢竟很認真，並沒有不關心鳳山的地方事務，且此次罷免都是從許崑源議長墜樓、韓國瑜被罷免後開始的，直指「這種報復性罷免的背後就是國民黨、韓粉」，絕不會退縮，更不應該單純以民進黨利益去思考。

國民黨前立委陳學聖分享罷王短片，王浩宇酸說「有些人比較想找回馬路上坑坑洞洞、底下埋垃圾」。（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)