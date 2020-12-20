前台南科學園區管理局局長林威呈，因身體不適，去年就醫時發現罹患直腸癌，且癌細胞已擴散並轉移至全身淋巴，他接受化療，出院後還是堅守工作崗位，但上個月初以健康因素提前退休，沒想到還沒2個月，就因病情惡化，在今天凌晨病逝成大安寧醫院，得年62歲，各界聞訊喟嘆不已。

林威呈上個月2日提前退休，今天凌晨將近3點病故，園區同仁與業者得知消息，感傷表示，林可說是零負評的優秀公務人員，為了台灣的科技發展鞠躬盡瘁，才退休1個禮拜就被送進醫院，真的努力到最後一刻，他的離去是國家的重大損失。

沒有官架子的林威呈，出身嘉義縣竹崎鄉，淡江大學機械系畢業，再取得長榮大學職業安全與衛生系碩士，原本在台北市政府任職，為陪伴家人，1997年請調到南科，可說是南科草創期元老。

以好脾氣著稱的林威呈，態度認真，在專業上也相當堅持，為爭取台積電5奈米、3奈米設廠南科，與當時的台南市長、現任副總統賴清德密切配合，解決水、電，還有相關公共設施等需求，挺身面對環保人士的質疑。當台積電確定將最先進製程帶到南科，可帶動園區周遭發展時，林威呈受訪時如釋重負，表示能對鄉親交代。

出身基層的林威呈既接地氣，人緣也佳，他歷任技正、組長、副局長等職務，於2015年1月升任南科管理局長，親切笑容、充滿活力的聲音，都讓人印象深刻。據悉，林威呈去年10月健檢發現罹患直腸癌第四期，當時已擴散、轉移至全身淋巴，他一邊化療、一邊工作，但最近半年健康再亮紅燈，為了園區的發展奔波，他直到上月2日才退休，沒想到病情惡化，住進成大安寧病房，最後還是不敵病魔離世。

(中時 )