美國國務次卿凱克拉奇（Keith Krach）9月訪台期間，陳姓男子為表達政治意見，跳進總統府外圍矮牆內，闖進總統府北花圃園區，憲兵驚聞警報大作，當場逮捕陳男，事後總統府祕書長報警提告。台北地院依侵入建築物附連圍繞之土地罪判處陳男拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。
主管經濟發展及能源環境事務的美國國務次卿凱克拉奇（Keith Krach）今年9月17日至19日訪台，出席前總統李登輝告別禮拜，並拜會總統蔡英文。由於美國國務次卿地位僅次於國務卿、副國務卿，是國務院第三把手，創下41年來訪台層級最高的現任美國國務院官員。
檢警調查，陳姓男子因見美國國務院次卿來台訪問，欲藉由舉牌表達希望和平之意見，在今年9月18日上午8時35分，自北市中正區重慶南路1段人行道，跳躍外圍矮牆闖進總統府北花圃園區內，造成總統府內警報器響起，經執勤憲兵察覺有異，當場逮捕陳男。事後總統府祕書長委請憲兵211營軍官報警偵辦。
法院審理時，陳男認罪，法官認為陳男不聽憲兵勸阻，執意翻越總統府外圍矮牆，侵入總統府北花圃園區內，欠缺法治觀念，依侵入建築物附連圍繞之土地罪判處陳男拘役10日，得易科罰金。
(中時 )
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