南迴線終於全線電氣化，因應電氣化，台鐵局自12月23日起年度改點生效，普悠瑪及推拉式自強號將首度投入南迴線營運，將開行6列車次普悠瑪、4列次推拉式自強號，可提升平日運能7％、假日13％，同時增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少轉乘，南半環莒光號列車也不需在台東、枋寮站更換電力機車。
因應南迴線電氣化通車，台鐵將提升枋寮站為二等站，並增加停靠普悠瑪號5列次、推拉式自強號2列次（假日4列次），使南迴線整體運能更佳，枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心。
23日時刻調整，也將以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘。
配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，自23日時刻調整起，停駛枋寮－台東間3671次及3672次普快車，未來車輛改造完成後將規畫作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。
(中時 )
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