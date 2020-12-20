蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，現場濃煙密布。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，現場濃煙密布。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，震耳欲聾的聲響嚇壞附近住戶，火舌竄出，現場濃煙密布、不斷飄散，因機場就在旁邊，一度飄散到跑道附近，警消到場已全面燃燒，目前加派人力前往馳援，第三大隊長殷明坤也趕抵現場坐鎮指揮，目前已有兩名員工送醫，據傳有人受困，警消仍在搜索灌救當中。

桃機旁藥廠爆炸淡水都聽到 現場竄大火濃煙飄跑道(翻攝自臉書桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區)

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