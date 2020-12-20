桃機旁藥廠爆炸遠傳淡水 現場竄大火2人送醫濃煙飄跑道 12:502020/12/20 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，現場濃煙密布。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，現場濃煙密布。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，現場濃煙密布。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 蘆竹區海湖北路上的旭富製藥工廠，20日中午驚傳爆炸，震耳欲聾的聲響嚇壞附近住戶，火舌竄出，現場濃煙密布、不斷飄散，因機場就在旁邊，一度飄散到跑道附近，警消到場已全面燃燒，目前加派人力前往馳援，第三大隊長殷明坤也趕抵現場坐鎮指揮，目前已有兩名員工送醫，據傳有人受困，警消仍在搜索灌救當中。 桃機旁藥廠爆炸淡水都聽到 現場竄大火濃煙飄跑道(翻攝自臉書桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區) 訂閱影音： 中時新聞網 陽明山擎天岡數10隻野牛傳暴斃 北市動保處採樣查死因 視力悄悄衰退 檢查驚現視網膜出血 (中時 ) #飄散 #驚傳 #濃煙 #現場 #爆炸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市感恩季登場 林智堅回顧年度不可能的任務 20:212020/12/19 寶島 前妻竹內結子逝世３個月不聞不問 中村獅童一個舉動惹怒網友 13:592020/12/19 娛樂 「媽！有鯊魚」水災過後 後院驚見恐怖掠食者 07:182020/12/19 生活 胡歌遇死亡車禍「這女人因他喪命」 屢蓋學校以她命名堅稱一生不忘 20:212020/12/19 娛樂 邵雨薇周曉涵送壽桃獻吻 賀軍翔驚「在整我嗎」 21:122020/12/19 娛樂 傳蔣爸助力 中芯將跟荷廠老大談判買EUV 13:432020/12/19 財經 新冠爆炸 蘋果關閉加州所有門市和英16店面 10:092020/12/20 國際 6600萬年前哺乳動物出土 詭異構造專家驚：來自外太空 08:292020/12/20 搜奇 台灣最佳財務策劃師選拔 頒獎 04:102020/12/20 企業經營 檸檬車請命1╱買到漏水車還被笑 TOYOTA受害車主驚爆致命關鍵 10:362020/12/20 社會 秋瓷炫吐中韓婚罕見成功之道 曝大陸尪「每天坐飛機來我身邊」 10:382020/12/19 娛樂 社會熱門新聞 桃機旁藥廠爆炸淡水都聽到 現場竄大火濃煙飄跑道 - 社會 帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成爭終身俸失敗痛失千萬元 - 社會 找不到手臂血管打針 護理師對病患一個動作讓網友感動哭翻 - 社會 正妹按摩踩地雷 抓背變揉奶 狼師強拉她手蹭下體G凸濕一片 - 社會 男大生上傳各國小蘿莉裸照 美國FBI秒通報 網嚇：真的被盯著 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。