蔡姓山友等4人登山隊，於19日早上7點從信義鄉新鄉油杉崙林道入山，預計下午3點下山，來自高雄的60歲蔡姓山友脫隊，偏離步道且不慎墜谷！消防人員連夜搜救，20日凌晨3點多，順利將蔡男送醫治療。

南投縣消防局第三大隊副大隊長楊華傑表示，消防局獲報，依待救者自訂座標，及了解相關訊息後，即派遣所轄玉山消防分隊，組成搜救隊伍5車14人(消防4人、義消10人)攜帶相關救援照明器材及繩索馳往登山口，由報案者引導前往疑似事故點附近進行搜索。

傍晚6點5分，搜救人員到達疑似摔落點下方處搜尋未果，即依待救者所提供座標定位，下切並修正路線，因夜間視線不良且山林無明顯路徑崎嶇難行，增加救援難度。

晚上8點10分，搜救人員透過以聲辨位方式，待救者透過電話表示已有聽到搜救者呼叫聲；10點1分搜救人員抵達待救者上方處，可與待救者喊話溝通，但地勢陡峭，需以繩索下降方式靠近，救助隊員李家銘以繩索下降100米，接觸到待救者。

經檢視傷勢除肢體疼痛外並無大礙，在確保待救者安全無虞情況下，以繩索上登方式，於今(20)日零時，順利將待救者帶回下降點，與搜救人員會合，在搜救人員安全評估下，決定連夜下撤，於凌晨3點40分抵達登山口，由救護車送往竹山秀傳醫院醫治，順利完成此次救援任務。

(中時 )