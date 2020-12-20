蘇巧慧唱名藍綠議員一同上台，向台下中央部會和地方民眾深深一鞠躬，不少議員面面相覷、神色尷尬。（許哲瑗攝）

鳳鳴火車站今舉辦動工典禮，預計2024年簡易站先完工即可通車。（許哲瑗攝）

佈局下屆新北市長？睽違10多年的鶯歌鳳鳴火車站今舉辦動工典禮，民進黨立委蘇巧慧致詞時不僅一一點名藍綠議員上台，還率眾議員向中央部會、地方里長「深深一鞠躬」，多位藍營議員面面相覷、神色尷尬，典禮尚未結束便草草離去；藍營議員批，活動連市長、副市長都沒來，彷彿淪為行政院幫蘇巧慧舉辦的造勢大會，是她參選新北市長的起手式。

鳳鳴火車站今舉辦動工典禮，行政院政委吳澤成、交通部次長王國材、立委蘇巧慧、以及新北市議員林銘仁、廖宜琨、林金結、江怡臻、黃永昌、陳世榮與鶯歌多位里長出席。

身為地主的新北市長侯友宜、3位副市長都缺席，僅由捷運局長李政安、交通局長鍾鳴時代表到場。

「我有打電話給侯友宜啦，他說這是很好的開端！」蘇巧慧致詞說，感謝行政院幫忙，今天大家歡歡喜喜來動土，她有打電話給侯友宜告知，侯說這是很好的開端，並指派2位局長和大家「逗熱鬧」，彼此分享與祝福，地方鄉親都開心到睡不著。

有趣的是，蘇巧慧致詞完後一一唱名台下藍綠議員上台，並率9位議員和議員助理一起向中央部會、地方里長，向台下90度「深深一鞠躬」，她說要「感謝大家政府監督的努力」，不少藍營議員面面相覷、神色尷尬，鞠躬後草草下台，典禮尚未結束便提早離場。

國民黨市議員林金結坦言，他本來不想上去的，身旁的議員也很錯愕，鳳鳴車站開工是大事，新北市府副市長層級以上卻沒人出席，整場活動彷彿淪為行政院幫蘇巧慧辦的造勢大會，還把藍營議員叫上台陪鞠躬，彷彿在為蘇巧慧自己的政績背書。

林金結質疑，前立委李嘉進、黃志雄開始策劃鳳鳴站，是大家共同努力的心血，交通部今洋洋灑灑幫蘇巧慧辦了一場動土典禮，政委、次長致詞大力幫她拉抬聲勢，還直稱蘇巧慧是她「最喜歡的立委」，地方建設淪為政治操作手段，根本是在幫蘇系佈局2022新北市長的起手式。

另名議員助理也坦言，立委和議員都是民代，從來沒遇過有立委把議員叫上台鞠躬，好像叫小弟一樣，當下氣氛相當尷尬，但礙於台下鄉親眾多，只能乖乖配合。

(中時 )