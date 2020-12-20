對於美中關係未來發展，美國總統當選人拜登的外交顧問坎博（Kurt Campbell）日前表示，他最終還是希望能夠看到兩岸之間的緊張可以消彌，甚至進行某種程度上的對話。對此，資深媒體人趙少康認為，坎博這句話背後所顯示的意義就是，兩岸的問題終須兩岸自己解決，美國能插手有限，兩岸如果再不坐下來談，否則台灣的籌碼只會越來越少。

趙少康17日在《Yahoo TV》Youtube的《風向台灣》上表示，對於未來兩岸關係，拜登的核心幕僚砍博期望，兩岸之間可以坐下來談，這背後所顯示的意義就是，兩岸的問題終須兩岸自己解決，美國很難在中間插手，換句話說，要談要打，或是要和要戰，由台灣和大陸自己決定，美國能夠出力的地方有限。

趙少康強調，兩岸經貿文化交流關係非常密切，兩岸在這種情形下不談，若發生問題沒有溝通管道，這也很怪。若兩岸想談，可民進黨表示，兩岸對談不能有前提，但共產黨卻認為要在「一個中國」前提下才能對談，這樣發展下去，兩岸當然不可能有談話空間，關係只會越來越冷淡。

「現在也不流行九二共識」，趙少康感嘆，九二共識提供兩岸一個可以打馬虎眼的空間，使雙方可以實際解決很多問題，但因為現在民進黨和大陸政府都很堅持，許多問題就無法得到解決，且等到疫情過去，若雙方恢復又恢復交流和交通，兩岸問題只會越來越嚴重。

趙少康認為，兩岸還是要找機會坐下來談，不要老是想著要透過美國，否則台灣的籌碼只會越來越少。

(中時新聞網)