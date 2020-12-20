嘉義耐斯王子大飯店耶誕心願卡活動，今天送出禮物給台灣世界展望會的孩子。（廖素慧攝）

嘉義市副市長陳淑慧稱讚嘉義耐斯王子大飯店耶誕心願卡活動集眾人之力送愛心。（廖素慧攝）

去年一對姊弟獲贈棉被，畫圖送給嘉義耐斯王子大飯店林保羅表達感謝。（廖素慧攝）

寒冬最暖的禮物！12歲「妹妹」全家7人共同1台舊電暖爐，媽媽的腳受寒又受傷，嘉義耐斯王子大飯店20日舉辦「聖誕心願卡」活動，送出500個禮物，妹妹如願獲贈1台電暖爐，她說，很開心收到這份耶誕禮物，全家人有2台電暖爐可用了。

妹妹說，全家有爸爸媽媽及5個孩子共7人，1台電暖爐用了2年多，媽媽因為生產而影響健康，冬天腳很冷、會痛，都忍著不說，曾經腳受寒而跌倒受傷，有了新的電暖爐，媽媽的腳就能保暖了。

耐斯王子大飯店連續14年舉辦「聖誕心願卡」，今年嘉義家扶中心、台灣世界展望會的孩子寫心願卡，需求腳踏車、書包、運動鞋、棉被、文具用品，很多家長帶著孩子來認領，不到1周500個心願即認領完畢，年年送腳踏車的「吳郭魚」先生也再送42輛腳踏車。

嘉義市副市長陳淑慧、耐斯王子大飯店總經理林保羅、日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹20日將禮物送給孩童，由嘉義家扶中心主委黃國芳、台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯代表受贈及致謝。

林保羅表示，聖誕心願卡活動見證台灣社會充滿愛心，此次他認領了聖誕大餐的心願卡，希望小朋友能過一個溫暖的聖誕節，感謝陳淑慧副市長、王美惠立委、安田夏樹總經理都認領了禮物，以及所有認領禮物的善心人士。

安田夏樹表示，今年疫情影響很多活動，這個活動能照常舉辦，很感動，他有2個孩子，深感未來取決於孩子們，我們要支持和祈禱孩子們有美好的聖誕節。

有1對姊弟去年參加心願卡活動，獲贈棉被，這對姊弟特地畫下龍貓和恐龍的棉被，這幅畫由胡婉雯代表致贈給林保羅，表達姊弟的感謝。

(中時 )