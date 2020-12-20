寒冬最暖的禮物！12歲「妹妹」全家7人共同1台舊電暖爐，媽媽的腳受寒又受傷，嘉義耐斯王子大飯店20日舉辦「聖誕心願卡」活動，送出500個禮物，妹妹如願獲贈1台電暖爐，她說，很開心收到這份耶誕禮物，全家人有2台電暖爐可用了。
妹妹說，全家有爸爸媽媽及5個孩子共7人，1台電暖爐用了2年多，媽媽因為生產而影響健康，冬天腳很冷、會痛，都忍著不說，曾經腳受寒而跌倒受傷，有了新的電暖爐，媽媽的腳就能保暖了。
耐斯王子大飯店連續14年舉辦「聖誕心願卡」，今年嘉義家扶中心、台灣世界展望會的孩子寫心願卡，需求腳踏車、書包、運動鞋、棉被、文具用品，很多家長帶著孩子來認領，不到1周500個心願即認領完畢，年年送腳踏車的「吳郭魚」先生也再送42輛腳踏車。
嘉義市副市長陳淑慧、耐斯王子大飯店總經理林保羅、日本王子飯店台北分公司總經理安田夏樹20日將禮物送給孩童，由嘉義家扶中心主委黃國芳、台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯代表受贈及致謝。
林保羅表示，聖誕心願卡活動見證台灣社會充滿愛心，此次他認領了聖誕大餐的心願卡，希望小朋友能過一個溫暖的聖誕節，感謝陳淑慧副市長、王美惠立委、安田夏樹總經理都認領了禮物，以及所有認領禮物的善心人士。
安田夏樹表示，今年疫情影響很多活動，這個活動能照常舉辦，很感動，他有2個孩子，深感未來取決於孩子們，我們要支持和祈禱孩子們有美好的聖誕節。
有1對姊弟去年參加心願卡活動，獲贈棉被，這對姊弟特地畫下龍貓和恐龍的棉被，這幅畫由胡婉雯代表致贈給林保羅，表達姊弟的感謝。
(中時 )
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