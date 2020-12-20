南迴鐵路電氣化工程20日通車，總統蔡英文推薦家鄉「雙東海岸線」私房景點。此外，行政院長蘇貞昌表示，台東跟屏東接通雖只是最後一小段，卻是整個台灣環島鐵路電氣化的一大段。

環島鐵路電氣化最後一哩路枋寮至台東南迴段將在23日正式通車，蔡英文總統20日至台東主持通車典禮。「這是一個不簡單的工程！」她說，期待很久終於能夠見證南迴鐵路電氣化通車，台灣環島鐵路最後一哩路總算正式接起來了。她說2年前太麻里視察進度時，工地沿成山壁搭建，相當的陡峭，而且為了不影響列車通行，團隊都在半夜趕工，她對參與工程的每個人表達敬意。

隨後，蔡英文致詞表示，「我有一些私房景點要跟大家分享」時，台下屏東立委莊瑞雄大笑，蔡說「你為什麼笑成那個樣子？」，隨後解釋這就是屏東人得意的笑聲。她指出南迴線上從枋寮到我的家鄉楓港旁邊的台灣海峽，翻過山就會看到太平洋，光是大海的藍色就有數不盡的豐富變化，這段「雙東海岸線」是她最推薦的私房景點，希望大家都能搭乘南迴線看看這美景。

蘇貞昌說，台東跟屏東接通雖只是最後一小段，卻是整個台灣環島鐵路電氣化的一大段。工人在危險的環境下咬牙前進，如果不是總統交代堅持，一代代政府接續，立委通過預算，辛苦的技術人員、歷次交通部規畫盯緊，怎能促成全島電氣化。他指出，電氣化後全島鐵路平權，所有乘客都可普悠車、太魯閣全島貫通，車子更好、車速更快、班次更多，載運更大，台灣鐵路一線通。

台鐵表示，電氣化通車後可達成「鐵路快捷化」，縮短南迴鐵路行車時間、「動力一元化」，電力列車投入營運增加南迴線運能、「提昇營運安全」提供快捷安全的鐵路交通、「減碳綠色運輸」減少廢氣排放改善，沿線空氣品質及「促進東部觀光」等效益。

(中時 )