日本首相菅義偉日前參加一場8人聚會引發爭議，他隨後也致歉，主因日本政府為防疫，一直呼籲民眾避免參加5人以上餐會。但為什麼用5人作為分界，日本醫師從座位提出解答。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，東京都昨天新增736例確診病例，創史上第2高紀錄；埼玉縣及岡山縣昨天新增病例數，分別創該地單日新高；北海道雖然新增病例數趨緩，但本月至今死亡病例已占全國1/4。

由關西多個地方政府組成的「關西廣域連合」昨天通過「緊急宣言」，呼籲民眾這個新年儘可能不返鄉，也不參加尾牙及春酒。

●首相參加8人餐會惹議

日本放送協會（NHK）報導，政府不斷呼籲民眾不要參加人數多的餐會，結果菅義偉本月14日晚間就參加了一場8人聚餐，引發爭議。

日本網友在社群網站上留言說，「從這次聚餐，感覺不到危機感」；有網友說，「叫民眾忍痛，自己就沒關係」、「明明就叫大家貫徹新生活方式」。

菅義偉之後致歉說，「雖然在餐會中有跟旁人保持社交距離，但就造成國民誤解這方面來說，我會誠摯地反省」。

每日新聞報導，因為菅義偉參加8人聚餐遭批，自民黨內目前都不舉辦尾牙及聚餐。

不過，就在菅義偉聚餐風波過後沒幾天，自民黨前IT及科學技術擔當大臣竹本直一，18日晚間出席一場後援會舉辦的政治獻金活動。

竹本秘書表示，這場活動分成座談會及有飲酒的聚餐，大約有80人參加，竹本在座談會結束後就離場，未參加後面的活動；竹本說，不知道現場有餐會，但提供酒類的聚餐並不適當。

竹本昨天受訪說，應該避免這種飛沫四散的環境，但因為他個人並不知道有辦餐會，所以他沒有責任。竹本秘書則對自己思慮不周舉辦餐會致歉。

自民黨相關人士說，在政府要求民眾自我克制的時候，舉辦這種提供酒類的活動真的沒有常識。

●避免5人以上聚餐的理由

內閣官房防疫對策推進室負責人員說，有關參加5人以上聚餐會增加染疫風險，並非有明確科學根據才以5人作為分界，統計上也不清楚5人以上跟5人以下明確的差別。

但是，這位人員說，5人以上這個數字主要是希望讓多數人易於理解如何行動，並在10月23日政府防疫對策分科委員會所提出的建議中出現。

到本月15日，負責防疫工作的日本經濟再生擔當大臣西村康稔在記者會上明確說明，「聚餐時發生的群聚感染，8成以上都是超過5人的聚餐」，呼籲民眾留意。

全日本最早呼籲民眾避免參加5人以上餐會的人，是大阪府知事吉村洋文在7月下旬提出。當時日本政府只是呼籲民眾避免參加人數多的聚餐，並未提及具體人數。

吉村7月下旬在記者會上說，提出5人這個數字沒有科學根據，只是希望促使大家改變既有行為模式；由於必須讓大家清楚知道多少人叫做「人數多」，而政治的功能之一就是訂定明確標準，有明確的數字會比只說「人數多」要得有效果。

中央政府與大阪府都沒有提出用5人作為分界的明確根據，那以4人或5人作分界究竟有沒有道理，專家提出專業看法。

日本傳染病學會醫師寺(山鳥)毅說，「5人以上」就會升高染疫風險，這個數字有一定合理性。令人關注的是座位的位置。

寺(山鳥)說，4人聚餐的座位通常是兩兩對坐，講話時要不對正前方、要不就是對著對角線；但如果5人聚餐的話，距離最遠的兩人要講話時，勢必就要提高音量，會易於增加飛沫量，也很難安靜地用餐。

再者，用餐人數增加，也會對心理造成影響。

他說，政府呼籲民眾聚餐時也要戴口罩，但只要不只一人在聚餐時說「不戴口罩也無妨」，大家就都不會戴了，這樣的想法在人數愈多時愈明顯。考量到目前的醫療能量，還是希望大家能遵循避免參加染疫風險升高的5人以上餐會。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1091220

(中央社)