日本北海道放送（HBC）報導，北海道喜茂別町今天出現攝氏零下25.7度的本季全國最低溫，主因北海道上空正被堪比嚴冬的冷氣團籠罩。

喜茂別町居民說，「有夠冷，身體各處關節變得有點痛」。

而在岩見澤市積雪高達129公分，創12月觀測史上新高紀錄。

岩見澤市居民苦惱地說，除完的雪已經不知道該放哪裡了，真的很傷腦筋，「別再下雪了」。

受大雪影響，JR北海道公司已停駛包括特急列車在內的89班車。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1091220

(中央社)