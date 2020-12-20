一名29歲的吳姓槍砲通緝犯，不爽張姓男子經常向妻子借錢，即使多次拒絕還是糾纏不清，吳男一氣之下，開車尾隨張男座車，持鐵橇當街攔下張男及車上友人並押上車，載往北投山區談判拘禁在房內，中和警方獲報後沿路追人，當場找到吳男，並勸說釋放張男及友人後乖乖就逮，員警還搜出毒品咖啡包和吸食器，全案依妨害自由、毒品等罪嫌移送法辦。

糾纏人妻猛借錢 通緝犯夫不爽押白目男山區拘禁獲救

警方調查，吳姓男子因為不滿張男經常姓妻子借錢花用，妻子多次拒絕，仍遭到張男騷擾，讓吳男相當火大，本月12日上午，張男又打電話給妻子要借錢，吳男一見張男又死纏不休，於是開車尾隨，在中和區華順街攔下張男座車。

糾纏人妻猛借錢 通緝犯夫不爽押白目男山區拘禁獲救

吳男一下車就持鐵橇與對方在街上談判一段時間後，立刻押著張男已及其車內友人一起帶上自己座車，並鎖上中控鎖，載往北投區秀山路的一處鐵皮屋內拘禁談判。

中和分局獲報後，立刻以車追人，果然在鐵皮屋發現吳男座車，員警要求吳男將人交出，但吳男一度裝傻還想抵抗，警方極力勸說後，吳男才放軟態度，當場釋放2人後後走出房門投降。

警方當場也在吳男鐵皮屋內，搜出毒品咖啡包和吸食器等物，且發現他還是新槍砲通緝犯，全案最後依妨害自由及毒品罪嫌法送辦。

(中時新聞網)