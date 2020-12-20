農委會主委陳吉仲20日到雲林縣關心2期花生收成狀況，允諾補助虎尾農會4000萬元建置冷鏈倉庫，並宣布政府將於明年1月1日開辦農民退休儲金，對於萊豬議題，則強調是1個食品安全問題，要用專業科學的角度看待。

陳吉仲在立委蘇治芬、林文瑞等人陪同下，參觀雲林縣虎尾鎮農會花生加工中心，包括脫殼廠、榨油廠、花生粽廠等，倉庫內堆滿剛完成收購的2期花生，虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠說明每項設備獲得農委會多少補助經費，一再感謝中央對虎尾農會的支持。

陳吉仲稱讚黃鈺惠讓農會連續2年蟬聯農金獎「營運卓越獎優等獎」、今年獲選全國履歷達人，對於爭取花生農的權益更是不遺餘力，可說是「花生媽媽」，當場宣布補助農會4000萬元建置冷鏈倉庫，未來除了做為花生貯存之用，遇豪雨等天災搶收時，也將開放供農民應急使用。

關於萊豬問題，陳吉仲強調所有的萊克多巴胺在豬肉的殘留量，是1個食品安全問題，要從食品安全的專業角度去出發，只要是在安全容許量下就是安全，全世界有101個國家，都是依照Codex（國際食品法典委員會）標準來進口，再次呼籲要用專業科學的角度看萊豬問題。

被問及當時與蘇醫師都是反美牛的戰將，現在面對萊豬只剩蘇醫師在奮戰，為何會有如此的轉變，陳吉仲表示，他在之前公聽會的戰友，現在還是一樣的戰友，核心價值還是一樣，針對所有的萊克多巴胺議題，只要是從專業、從國家的發展方向角度，應該就可以找到答案。

(中時 )