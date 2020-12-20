明天就是冬至吃湯圓的日子，一名網友在傳統市場買了白湯圓回家，不知道要冷藏才還是冷凍、能放多久，於是上PTT發文求救，對此內行人回答，湯圓放冰箱一定要冷凍，拿出來後千萬別退冰，而想要湯圓煮起來軟Q可口，必須煮熟後過冷水，再放入備好的湯汁中。

一名網友在PTT詢問，買回來的湯圓放冷藏或室溫下行嗎、冷凍要不要退冰？讓許多內行人紛紛留言「放冷凍，拿出來直接煮」、「冷凍！要煮直接滾水丟下去，不用解凍，退冰就會變成一團了」、「煮時把冷凍的湯圓剝散，若不能散開的入水後再用筷子撥開」、「放室溫會酸掉，放冷凍不要脫水一切好談」。

而湯圓想要煮得好吃有5個秘訣，《元氣網》報導，湯圓下鍋前不必解凍，滾水下鍋，記住湯汁與湯圓分開煮湯才不會混濁，且煮湯圓要跟煮水餃一樣，加冷水1至3次，想要湯圓煮起來Q彈可口，關鍵在煮熟後放進冷水或冰水中過一下，利用熱脹冷縮讓外皮更Q。

衛福部國健署提醒，4顆包餡的甜、鹹湯圓，或30至35顆直徑1公分的無餡小湯圓，熱量約280大卡，等同1碗飯熱量，建議當正餐時搭配燙青菜、瘦肉、雞蛋或豆腐，正餐主食減半；當點心則吃2顆湯圓或7、8顆小圓仔淺嚐就好，吃不完的湯圓撈起冷藏不泡在湯中，加熱再放入湯汁一樣可口。

(中時新聞網)