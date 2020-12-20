一名媽媽昨（19）日帶孩子到汐止某間百貨公司遊樂園玩「抓棒棒糖」機台時，竟在機台內發現一隻老鼠正在啃食棒棒糖，該老鼠目測約成人拳頭大小，深褐色身軀、長尾巴，讓該媽媽嚇得直說「沒有下次了，趕快帶小孩去洗手消毒」，她說工作人員見狀後馬上拿黏鼠板處理，質疑已經不是第一次發生此事。

該媽媽在臉書社團「內湖&松山&南港&汐止集團」發文表示，她昨日帶孩子到孩子到汐止一間百貨公司的3樓遊樂場玩「抓棒棒糖」機台時，發現一隻老鼠正在機台裡頭啃棒棒糖，嚇得她在文章中告誡網友「棒棒糖快丟掉」，她事後也趕緊帶孩子回家洗手消毒。

一名媽媽昨（19）日帶孩子到汐止某間百貨公司遊樂園玩「抓棒棒糖」機台時，竟在機台內發現一隻老鼠正在啃食棒棒糖。（圖／翻攝自臉書內湖&松山&南港&汐止集團）

此外，該媽媽說當下發現老鼠時，遊樂場人員馬上拿黏鼠板處理，速度相當快，讓她質疑已經不是第一次發生，工作人員才會這麼有經驗，她生氣地表示「沒有下次了」。

一名媽媽昨（19）日帶孩子到汐止某間百貨公司遊樂園玩「抓棒棒糖」機台時，竟在機台內發現一隻老鼠正在啃食棒棒糖。（圖／翻攝自臉書內湖&松山&南港&汐止集團）

許多網友看到文章後留言說，「米奇妙妙屋」、「太可怕了」、「吃到飽的概念」、「天啊太噁了，棒棒糖全部要丟掉，機器應該消毒的」、「這是夾老鼠，不是夾棒棒糖」、「我快吐了，以後不敢給小孩亂玩」。

(中時新聞網)