莊福文教基金會和六福旅遊集團「愛心圓夢．永續希望共學計畫」，將把單日公益活動轉型成常態性。（羅浚濱攝）

今年新冠肺炎疫情衝擊社福團體的募款及公益活動，莊福文教基金會和六福旅遊集團啟動「愛心圓夢．永續希望共學計畫」，將往年單日公益活動轉型成常態性，讓缺乏資源的偏鄉學童走訪六福村，透過環教課程培養珍惜動物與環境的觀念。

莊福文教基金會董事長莊秀石指出，該基金會長期推動環境教育會再升級，2021年將持續辦理「愛心圓夢．永續希望共學計畫」，募集愛心前進台灣偏遠地區學校，讓偏鄉及弱勢孩子到六福村，參與動物體驗和環境教育課程，一圓遊樂園與動物園的夢。

「我從小在六福村長大的！」六福旅遊集團董事長莊豐如說，當媽媽後也常帶孩子來跟動物近距離接觸，從2009年起六福村每年耶誕節前都會招待弱勢團體入園，至今已扶助超過7萬名弱勢小朋友的動物園夢。

六福村昨天這場公益活動，免費招待全台共3千名偏鄉及弱勢學童，由專業保育員帶領體驗環教課程，參與的學童最遠來自馬祖離島的東莒國小及敬恆國小。

南投縣信義鄉東埔國小校長朱懿幰，更帶全校43名布農族學生，橫越221公里來六福村體驗開放式野生動物園校外教學，東埔國小學童致贈感謝狀給六福旅遊集團及莊福文教基金會，並以布農語表達感謝，現場溫馨感人。

(中時 )